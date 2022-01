Sampdoria, tutto fatto per Giampaolo: il Torino risparmia 6 mesi di ingaggio

L'allenatore ex Torino e Milan è pronto a tornare sulla panchina della Sampdoria dopo l'esperienza vissuta in blucerchiato dal 2016 al 2019

Marco Giampaolo torna ad allenare in Serie A e ricomincia dalla Sampdoria, squadra che ha già guidato dal 2016 al 2019. Il club blucerchiato ha deciso di esonerare Roberto D'Aversa in seguito alla sconfitta rimediata proprio contro il Torino per 1-2. Al contempo Giampaolo prima di firmare il suo nuovo contratto con la Sampdoria dovrà rescindere l'accordo che lo lega al Torino e che scadrà il prossimo 30 giugno. La società di Urbano Cairo risparmia così gli ultimi 6 mesi di ingaggio del tecnico evitando una spesa di circa 750mila euro netti.