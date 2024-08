Seria A, la classifica: il Torino vola in testa dopo la vittoria con il Venezia

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Venezia e Torino

Un colpo di reni nel finale, con un colpo di testa di Coco all'86'. È così che il Toro infila il secondo successo consecutivo, superando 1-0 il Venezia al termine di una partita molto combattuta in cui i granata hanno faticato a trovare spazi. Ottima la fase difensiva della squadra di Di Francesco, pericolosa in ripartenza. Ci ha quindi pensato il centrale su calcio d'angolo a trovare la zuccata da tre punti. Festeggia il Toro, con un avvio da urlo nonostante un calendario complicato: per i granata si va alla sosta con sette punti.