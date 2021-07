Serie A 2021/2022, le date e gli orari delle prime due giornate di campionato

Il Torino di Ivan Juric debutterà sabato 221 agosto alle ore 20:45 contro l'Atalanta in casa

L'inizio del campionato è sempre più vicino. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle prime due giornate del prossimo campionato. Il calcio d'inizio è programmato per sabato 21 agosto alle ore 18:30, mentre il Torino scenderà in campo poco dopo: alle 20:45 contro l'Atalanta. I granata di Ivan Juric debutteranno in contemporanea con la Lazio di Maurizio Sarri, quest'ultima impegnata con l'Empoli. Per quanto riguarda la seconda giornata di campionato, invece, il Torino scenderà in campo sabato 28 alle ore 20:45 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.