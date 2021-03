Diritti TV, il Torino vota per Dazn: ma è ancora rimandata l’assegnazione

Diritti Tv / Si è conclusa oggi l'assemblea di Lega utile all'assegnazione dei diritti per il triennio 2021/2024

Nulla di fatto per i diritti TV domestici. Ancora rimandata l'assegnazione. La Lega Serie A ha deciso di non assegnarli, a causa della spaccatura tra i club per la scelta tra le due offerte sul tavolo, quelle di Dazn e Sky. La trattativa però continua: le offerte scadono il 29 marzo e la Lega sa di dover prendere una decisione entro quella data. Le trattative tra i club riprenderanno presto, in una nuova assemblea che potrebbe essere convocata già venerdì. Per la vendita dei pacchetti, come per qualsiasi altra decisione, servono 14 voti. Nelle ultime assemblee era emersa una maggioranza schierata in favore di Dazn (con 840 milioni la proposta più ricca per sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva), ma non è ancora arrivava al numero di voti necessari per dare il sì definitivo all’accordo.