Serie A, capienza di 5000 spettatori per la 22° e la 23° giornata

La decisione sulla capienza negli stadi emersa dall'ultima Assemblea di Lega Serie A

Durante l'Assemblea di Lega convocata d'urgenza nel primo pomeriggio di oggi - sabato 8 gennaio -, si è discusso il tema della capienza negli stadi in relazione all'emergenza per l'aumento dei casi da Covid-19. I 20 club di Serie A, presenti alla riunione in videoconferenza, hanno votato all'unanimità un provvedimento valevole che fissa il tetto massimo di 5000 spettatori allo stadio per la 22esima e per la 23esima giornata - quelle in programma il 16 e il 23 gennaio -. Resta ancora al 50% invece la capienza della prossima giornata, che andrà in scena domani; stesso discorso vale per la Supercoppa italiana di mercoledì. Il provvedimento varato copre fino alla prossima sosta per le nazionali: si tornerà al massimo della capienza consentita - salvo ulteriori delibere dovute alla situazione epidemiologica - a partire dalla 24esima giornata, fissata per il 6 febbraio.