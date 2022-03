Serie A, giornata 30: spicca il derby Roma-Lazio. Dove vedere le partite

Tutte le partite della trentesima giornata di Serie A TIM: le informazioni

Oggi - venerdì 18 marzo - parte la trentesima giornata del campionato di Serie A TIM . Si inizia con Sassuolo-Spezia, mentre la partita tra Genoa e Torino chiuderà la giornata di venerdì. Saranno due i big match in programma: Inter-Fiorentina e il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Di seguito l'elenco di tutte le partite della trentesima giornata e dove poterle vedere in tv e streaming.

SABATO - Il sabato di Serie A inizia alle ore 15:00 con Napoli-Udinese al Diego Armando Maradona: i partenopei sono alla continua ricerca di punti per la corsa scudetto. Alle ore 18:00 segue il primo big match della giornata di Serie A: Inter-Fiorentina . I nerazzurri anch'essi in piena lotta per il titolo, si preparano a ospitare la viola che sogna l'Europa. Il sabato si conclude con una partita che vede la terza squadra impegnata nella lotta scudetto: il Milan . I rossoneri saranno ospiti del Cagliari , formazione che lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

DOMENICA - Venezia e Sampdoria in campo alle ore 12:30 per aprire la domenica. Partita importante per la zona bassa della classifica: entrambe sono alla ricerca dei tre punti. Alle ore 15:00 seguono Empoli-Verona e Juventus-Salernitana. I bianconeri puntano al riscatto dopo la delusione in Champions, ma davanti avranno una squadra alla ricerca della salvezza, pronta a tutto. Alle ore 18:00 occhi puntati sul derby della Capitale, in campo Roma e Lazio all'Olimpico con solo un punto di distacco l'una dall'altra. Infine, Bologna e Atalanta chiudono la trentesima giornata di Serie A.