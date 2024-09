Serie A, la classifica: il Torino saluta la vetta, Juventus a +1

Il Torino non riesce ad ottenere nessun punto nel match del sesto turno contro la Lazio: la partita finisce 2-3 in favore dei biancocelesti e questa diventa così la prima sconfitta in campionato dei ragazzi di Vanoli. Questo scivolone interno fa sì che i granata vengano superati in classifica dalla Juventus che ieri ha vinto 0-3 sul campo del Genoa. Il Toro dunque non si trova più al primo posto della classifica di Serie A ma è attualmente secondo a quota 11 punti assieme a Milan e Inter, una lunghezza in meno della Juve capolista a quota 12. Nella giornata di oggi sarà interessante per il Torino scoprire i risultati di Napoli ed Empoli che giocano in casa rispettivamente contro Monza e Fiorentina e potrebbero superare i granata in caso di successo. La Lazio invece con questa vittoria sale in classifica a quota 10 punti.