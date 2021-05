Serie A, la classifica: Il Toro finisce quartultimo. Juric fa un favore alla Juve

Cala il sipario sul campionato di Serie A 2020-21. In Champions League Inter, Milan, Atalanta e Juventus

Cala il sipario al Grande Torino, i granata chiudono la stagione quartultimi a pari merito con il Cagliari. I sardi però hanno miglior differenza reti globale e quindi sono sopra il Toro. In Serie B finiscono Benevento, Parma e Crotone ma il verdetto era già chiaro dopo il pareggio nel recupero di martedì tra Torino e Lazio. Gli altri verdetti sono lo scudetto dell'Inter, il secondo posto del Milan che va in Champions League con Atalanta e Juventus. Napoli, dopo il pareggio di Verona di Juric, va in Europa League insieme alla Lazio. Roma, che ha pareggiato con lo Spezia, in Conference Cup.