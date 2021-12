Serie A, la classifica: la Sampdoria si aggiudica il Derby della Lanterna e va a -1 dal Toro

La classifica di Serie A alla fine della prima gara del 17^ turno tra Genoa e Sampdoria

La prima partita del 17^ turno di Serie A, termina con un 3-1 per la Sampdoria, che si aggiudica così la vittoria del Derby della Lanterna contro il Genoa di Ševčenko: a chiudere il risultato sono i gol di Caputo al 49', che sigla il 2-0, e la doppietta di Gabbiadini, con i gol dell'1-0 e del 3-0. A rispondere a Gabbiadini e Caputo, con il gol del 3-1, è Mattia Destro, al 78'. Gol che però non basta a rimettere in equilibrio il risultato. I blucerchiati, quindi, conquistano 3 punti in classifica e raggiungono quota 18, alla 14^ posizione, con un punto di differenza rispetto al Torino di Juric, a quota 19. I rossoblù, invece, rimangono al 19^ posto - zona retrocessione - con 10 punti totali.