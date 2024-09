Serie A, la classifica: l’Inter agguanta Milan e Toro, la Juve fa il sorpasso

Ecco come cambia la classifica dopo gli anticipi del sabato della 6a giornata di Serie A

In attesa delle partite di domenica e del posticipo di lunedì, oggi si sono giocate Udinese-Inter, Genoa-Juventus e Bologna-Atalanta.

I nerazzurri al termine di una partita ricca di gol sono riusciti ad espugnare la Dacia Arena per 2 a 3, sconfiggendo l'Udinese e portandosi al secondo posto a quota 11 punti a pari merito con i cugini rossoneri e con il Torino.

Vittoria grassa, poi, nella sfida delle 18 per la Juventus, che ha battuto il Genoa per 0 a 3 allo stadio Luigi Ferraris, portandosi a quota 12 punti e diventando da sola la capolista del nostro campionato, in attesa che giochino Torino, Napoli ed Empoli.