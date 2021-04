Serie A, la classifica: lo Spezia vince in extremis e sale a +8 sul Toro

La classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi della 30° giornata: il Torino è a -8 dai liguri con due partite in meno

Finisce 3-2 il primo anticipo della 30° giornata di Serie A tra Spezia e Crotone. Getta al vento un’occasione d’oro la formazione allenata da Serse Cosmi, che dilapida per due volte il vantaggio contro la squadra di Italiano facendosi recuperare e arrivando addirittura a perdere nel finale. Sono tre punti pesantissimi per la formazione ligure, che sale a 32 punti in classifica e si porta a +10 dal Cagliari e a +8 dal Torino con i granata che hanno però giocato due partite in meno rispetto allo Spezia.