Serie A, la classifica: Mihajlovic batte la Roma, pari tra Napoli e Sassuolo

Come cambiano gli equilibri in campionato dopo le partite del mercoledì del turno infrasettimanale

Al termine delle partite del mercoledì, valevoli per la 15esima giornata di campionato, si ricompatta la vetta della classifica. Il Napoli resta capolista, ma rischia la debacle con il Sassuolo. A Reggio Emilia finisce 2-2: doppio vantaggio dei partenopei con Fabian Ruiz e Mertens, rimontano i neroverdi con Fabian Ruiz e Mertens. Finale al cardiopalma: gol di Defrel annullato per fallo in attacco di Berardi. La squadra di Spalletti resta quindi in testa, ma si riavvicinano Inter e Milan. I nerazzurri domano lo Spezia, con un 2-0 firmato da Gagliardini e dal rigore di Lautaro Martinez. I rossoneri battono il Genoa per 3-0 con gol di Ibrahimovic e doppietta di Messias, alla prima da titolare in Serie A con la squadra di Pioli. Colpo infine del Bologna di Mihajlovic, che vince anche contro la Roma e vola in campionato a quota 24 punti, gli stessi di Juventus e Fiorentina. Decisivo contro i giallorossi il gol dell'1-0 di Svanberg.