Serie A, la classifica: Mihajlovic batte Mazzarri, Torino dodicesimo

La classifica di Serie A al termine dell'undicesima giornata di campionato

Al termine anche l'undicesima giornata di Serie A con Bologna-Cagliari. Nella sfida tra gli ex granata Sinisa Mihajlovic e Walter Mazzarri ad avere la meglio è il primo. I sardi devono incassare una rete nel primo quarto d'ora della ripresa da un altro ex Torino, Lorenzo De Silvestri. La partita si accende nel finale, con una rissa nei minuti di recupero che costa il rosso a Caceres e il giallo a Medel. Nel finale si salva il Bologna sul gran tiro dalla distanza di Lykogiannis, deviato in corner. A fine recupero Arnautovic sigla il 2-0 che spegne le ultime speranze dei sardi, che rimangono ultimi in classifica. Il Bologna invece sale a 15 punti, superando di una lunghezza il Torino di Ivan Juric.