Serie A, la classifica: secondo pari per il Milan, l’Inter non va oltre lo 0-0

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle gare del 27^ turno giocate in questo venerdì

Cecilia Mercatore

Il 27esimo turno di Serie A si apre con la sfida delle 18:45 tra Milan e Udinese, partita terminata 1-1: a Leao risponde Udogie. La formazione di Stefano Pioli sale a 57 punti e resta momentaneamente in solitaria al primo posto della classifica a +2 dall'Inter - tenendo però in considerazione che i nerazzurri hanno una partita in meno, quella da recuperare contro il Bologna - . Un punto anche per la formazione friulana che, anche lei con una partita in meno, aggancia momentaneamente Sampdoria e Spezia a quota 26.

Alle ore 21:00, invece, si è giocata Genoa-Inter, terminata 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Un punto importante per la formazione di casa che va a quota 17, ma rimane comunque in penultima posizione della classifica. Al contrario, occasione sprecata per i nerazzurri di Simone Inzaghi di allungare momentaneamente sul Napoli e agganciare il Milan.