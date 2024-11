Serie A, la classifica: Torino 11°, a rischio ancora un doppio sorpasso

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato di questa 12^ giornata

Il Torino esce dal derby contro la Juventus senza punti dopo la sconfitta per 2-0 maturata all'Allianz Stadium. I granata raccolgono ancora una sconfitta in campionato e restano nuovamente fermi a quota 14 punti dopo dodici giornate. I bianconeri invece con questi tre punti agganciano l'Inter al secondo posto con 24 lunghezze a -1 dal Napoli e domani sera ci sarà proprio la sfida tra nerazzurri e partenopei. Il Toro con questa nuova sconfitta scivola all'11° posto della classifica ma domani rischia un doppio sorpasso con Roma e Verona che giocano contro Bologna e Fiorentina, trovandosi rispettivamente a quota 13 e 12 punti in caso di successo supererebbero entrambe la squadra di Vanoli che rischia di crollare sempre di più nelle retrovie della graduatoria.