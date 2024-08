Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo il primo turno: ammenda al Torino

Sul sito della Lega Serie A è stato emesso il comunicato con le prime decisioni del Giudice Sportivo. Naturalmente essendo il primo turno del nuovo campionato non ci sono novità su diffide o squalifiche per i calciatori che hanno preso un cartellino giallo in questa giornata di debutto, come nel caso del Torino che non ha avuto nessun espulso tra le sue fila in occasione della partita contro il Milan a San Siro. La società granata però ha ricevuto un'ammenda da 3000 euro inflitta dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. La causa di questa ammenda è da attribuire al ritardo - di circa 4 minuti - con il quale è cominciato il secondo tempo della sfida contro i rossoneri. Un ritardo del quale ne è stata data colpa ai calciatori del Toro rientrati con eccessivo ritardo dagli spogliatoi per la ripresa.