Serie A, non si gioca la sfida tra Bologna e Milan: rinviata a data da destinarsi

Dopo molte voci che si sono rincorse nelle ultime ore, adesso è ufficiale: la sfida tra Bologna e Milan non si giocherà. Questa partita della nona giornata di Serie A era originariamente in programma per domani, sabato 26 ottobre, alle ore 18 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. L'emergenza che c'è però in questi giorni in Emilia con le alluvioni dovute all'incessante maltempo, hanno costretto la Lega Serie A a rinviare questa partita come richiesto dal sindaco del capoluogo emiliano nella giornata di ieri. Si è svolto questa mattina anche un cda di urgenza in Lega per decidere le sorti di questa partita, dal momento che erano sorte anche le ipotesi di giocare il match sempre a Bologna ma a porte chiuse oppure di trasferirlo in un altro stadio con l'ipotesi stadio Sinigaglia di Como che era quella caldeggiata dal Milan. Alla fine però la decisione definitiva è stata quella di rinviare a data da destinarsi questo incontro che verrà quindi recuperato nei prossimi mesi, uno scenario che fa certamente più felice il Bologna visto che potrà giocare con il suo pubblico amico. Tuttavia, l'asterisco in classifica potrebbe resistere per molti mesi visto che essendo entrambe le squadre impegnate in Champions League non ci sono date all'orizzonte per recuperare la partita in temi rapidi e si parla già del primo trimestre del 2025 come possibile periodo.