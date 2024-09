Torino-Lazio: occasione per rialzarsi e blindare il primo posto

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia i granata puntano a riprendere slancio e difendere il primato in campionato

Nancy Gonzalez Ruiz 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 16:17)

Dopo la vittoria in campionato contro il Verona, che ha regalato il primato in solitaria in classifica, il Torino è reduce da una sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Empoli di D’Aversa. Ora è tempo di voltare pagina: l'eliminazione dalla Coppa Italia va lasciata alle spalle, con la testa già rivolta alla Serie A, perché domenica arriva la Lazio. Alle 12:30 i biancocelesti scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare la capolista e questo, come aveva già detto Vanoli in conferenza stampa, porterà anche maggiore attenzione sui granata.

Come arriva la Lazio? — La Lazio di Baroni arriva da una convincente vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev, ma in campionato il rendimento non è stato altrettanto costante. Con solo due vittorie nelle prime cinque partite (Verona e Venezia), il bilancio biancoceleste è completato da un pareggio contro il Milan e due sconfitte, l'ultima delle quali contro la Fiorentina di Palladino. Con 7 punti in classifica, la Lazio sta ancora cercando la giusta continuità, anche se la squadra appare in crescita dopo i numerosi cambiamenti estivi. A Torino si presenteranno al completo, con l'importante recupero di Castellanos in attacco, già impiegato nel finale della sfida europea.

Una partita decisiva per il Torino — Il Torino affronta la Lazio in un momento che potrebbe anche dire tanto sulla stagione della squadra di Vanoli. I granata, primi in classifica dopo tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate, puntano a riprendere il cammino dopo il passo falso in Coppa Italia. Nonostante il mini turnover operato da Vanoli contro l'Empoli, che potrebbe aver influito sul risultato, alcuni titolari come Ricci, Zapata, Vojvoda e Ilic hanno potuto rifiatare. Ora, con la formazione migliore a disposizione, l’obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti e consolidare la vetta della Serie A. In particolare nel mirino c’è anche la prestazione. Il tecnico granata ha sempre sottolineato come in questo momento della stagione la priorità vada a come giochi la squadra piuttosto che sui risultati, che in questo caso sono solamente la ciliegina sulla torta. Restano tre le assenze sicure tra le fila granata: Ilkhan, out per un lungo infortunio al crociato, Schuurs, ai box da tempo ma in fase di recupero, e Savva. Tuttavia, ci sono buone notizie per Vanoli: oltre al pieno recupero di Vojvoda, potrebbe esserci il ritorno tra i convocati di Vlasic, che è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il rientro del croato darebbe più soluzioni offensive e in mediana, permettendo maggiori rotazioni e dando ancora più peso all’attacco granata.