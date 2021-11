Udinese, centrocampo in emergenza: possibile esordio dal 1′ per Samardzic

Dopo aver analizzato la difesa dei friulani, ora passiamo in rassegna il centrocampo della squadra di Luca Gotti

CENTROCAMPO - Il tecnico Luca Gotti in dodici partite di campionato disputate finora, ha utilizzato quattro moduli diversi, alternando il 3-5-2 adottato nelle prime sei gare, al 4-4-1 (contro l'Atalanta), 3-4-2-1 (contro Verona e Inter) e per finire al 4-2-3-1 nell'ultimo match contro il Sassuolo. Vista l'assenza di Makengo - squalificato - e un possibile forfait in arrivo da parte di Arslan - quest'ultimo uscito anzitempo contro gli emiliani per un problema muscolare - , sarà difficile vedere il tecnico bianconero nuovamente alle prese con un 4-2-3-1, in quanto due dei suoi centrocampisti schierati davanti alla difesa nell'ultimo match non saranno a disposizione (uno sicuro, l'altro da valutare ma i tempi di recupero potrebbero non essere brevi).

INTERPRETI - Dunque qualora il tedesco non dovesse recuperare in tempo per la sfida contro i granata (come si presume), l'Udinese all'Olimpico Grande Torino potrebbe fare ritorno al 3-5-2 di inizio campionato, modulo utilizzato contro Spezia, Napoli, Roma, Fiorentina, Sampdoria e Bologna. In questo caso Luca Gotti può fare affidamento su Udogie sulla corsia di sinistra - al posto di Stryger Larsen che potrebbe andare incontro a un'altra esclusione per problematiche relative al rinnovo del contratto - , Pereyra - con due reti e un assist realizzati finora - Walace - Samardzic - al posto dell'infortunato Arslan - e Molina sulla corsia di destra. Avendo difatti la coperta corta in centrocampo, l'Udinese potrebbe quindi andare incontro a una novità dal 1' di gioco: Lazar Samardzic. Il giocatore classe 2002 nei pochi spezzoni di partita in cui è stato chiamato in causa è sempre stato decisivo: un gol contro lo Spezia e un assist a Bergamo. Dunque il Torino potrebbe essere per lui un'occasione per mettersi in mostra e acquisire valore agli occhi del tecnico bianconero.