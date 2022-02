Venezia, continua la preparazione al match con il Torino. Intanto ecco Mateju

Mateju arriva da svincolato e in giornata ha svolto le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto

Il Venezia continua a preparare la trasferta di sabato sera contro il Torino di Ivan Juric, ma in città arriva anche il nuovo acquisto: Ales Mateju. E' arrivato oggi - giovedì 10 gennaio - il comunicato ufficiale da parte del club veneto riguardante l'acquisto del difensore di nazionalità ceca per il resto della stagione 2021/2022 con opzione per altri due anni. Il giocatore venticinquenne arriva da svincolato dopo lo scioglimento del contratto con il Brescia e in giornata ha svolto le visite mediche di rito e firmato il suo nuovo contratto con il Venezia. Sarà difficile vedere Mateju subito in campo dal 1' di gioco nel match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino alle 20.45, ma il tecnico Paolo Zanetti potrebbe comunque già inserirlo nella lista dei convocati.