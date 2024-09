ALTA QUOTA GRANATA

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi

Marco P.L. Bernardi 27 settembre 2024

Renato Zero

1981 Zerolandia/RCA

Icaro, il doppio LP dal vivo con cui Renato Zero immortala per la prima volta l'atmosfera dei suoi concerti, si chiude con un brano inedito destinato a diventare uno dei cavalli di battaglia dell'artista romano: Più su è un brano trascinante da serbare per i bis, uno di quelli che fa cantare in coro i suoi Sorcini, strappando a molti una lacrimuccia di commozione. Renato dialoga con il pubblico, trasformato, da massa informe, in unico interlocutore umanizzato (Tuspettatore) e gli trasmette il suo messaggio di pietà e speranza, conducendolo in un volo liberatorio per portarlo a sposare il blu. L'incalzare dei Più su che chiudono la canzone trascina l'ascoltatore a quote vertiginose, più in alto e ancora su.

La nostra piccola quota di vertigine la stiamo vivendo anche noi granata, per una settimana lassù dove osano le aquile, per dirla col grande Alistair MacLean, a guardare tutti dall'alto, anche le squadre schiacciasassi, anche quelle a strisce, pluristellate. Sappiamo che sarebbe troppo bello se potesse durare a lungo e allora ci stiamo godendo ogni minuto in questa inabituale dimensione, come naufraghi sbarcati sull'isola felice cantata da Paolo Conte in Onda su onda. L'inopinata, ennesima eliminazione in Coppa Italia ha aggiunto un po' di amaro a una delle settimane calcisticamente più dolci degli ultimi quarantasette anni, ma non esisterebbe il masochismo granata se la sofferenza non facesse capolino nel momento del piacere.

Adesso ci aspetta la Lazio. Sarà una partita difficile contro una squadra tosta, destinata a farci penare. Siamo già a un bivio: concreto è il rischio di prendere la seconda bastonata in pochi giorni dopo quella con l'Empoli, come reale è la possibilità di guadagnare una seconda settimana sull'Olimpo. Certo è che seguire le vicende del Toro di quest'anno si sta rivelando molto più divertente e appassionante del previsto. Ci sono uomini da Toro, a cominciare da Maripán che si batte e coordina il gioco con la grinta di un veterano e ha la faccia giusta per ringhiare sugli avversari. E elementi di inventiva che possono risolvere il match con una giocata. Sta a loro portarci più su, in vetta al nostro sogno, riprendendo ancora le parole di Zero.

Come ripetono allo sfinimento i pessimisti e i prudenti (termini che nel mondo del calcio sono spesso sinonimi), ci mancano ancora ventinove punti per raggiungere la matematica salvezza: sarebbe bello arrivarci presto, a quota quaranta, per tranquillizzare gli scaramantici e poi goderci la volata verso obiettivi troppo a lungo preclusi. Se non ce la faremo, almeno avremo goduto della nostra illusione.

Forza ragazzi; portateci più su, più su, più su!

Tentiamolo il nostro volo.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).

