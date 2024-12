Piani inclinati

Il piano inclinato preparato in estate da Cairo e Vagnati continua a far scorrere inesorabilmente verso il fondo una squadra senza la qualità e il carattere necessari per assicurarsi almeno un piazzamento a metà classifica. L’ennesima riprova viene da una partita giocata con la quasi certezza di perdere fin dall’inizio. Il compitino dei giocatori in campo ha reso la vita del Napoli piuttosto semplice. Le solite amnesie individuali, stavolta estesa anche a centrocampo e attacco, hanno poi garantito che una volta passati in svantaggio non si fosse più in grado neanche di sperare in un mesto pareggio. Anche Vanoli e’ ormai incapace, per inesperienza e mancanza di coraggio, di cercare nuove strade, e continua a battere sentieri a lui familiari, che pero' puntano pericolosamente verso la retrocessione. Per i tifosi del Toro pero' tutto questo è ormai relativo, l’attenzione non è più concentrata sul campo ma sul rapporto ormai degenerato e insostenibile con società, al centro di feroci polemiche e contestazioni, con i tifosi che chiedono a gran voce una cessione. In effetti non sembra esserci altra via d’uscita: il punto di non ritorno è stato ampiamente superato e questa società non rappresenta più il sentire comune e le ambizioni dei tifosi. Mai nella storia del Toro si è vissuta una frattura cosi’ grave e insanabile tra sostenitori e proprietà, e di questa situazione i tifosi hanno ben poca colpa. Dopo venti anni di mediocrità auto-inflitta, di promesse al vento e di de-granatizzazione del Torino FC, i sostenitori hanno ormai capito che non ci si può riconoscere in questo Torino FC di plastica.