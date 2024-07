Granata ignorati da Spalletti, ma ora pensiamo al Toro

Urgono i rinforzi in ogni reparto. A cominciare dalla porta, visto che Gemello andrà via a parametro zero, Vanja Milinkovic-Savic sarà in vacanza e ci sarà solo Popa. Si parla di Joronen, portiere del Venezia che, ovviamente, gode della stima di Vanali. La difesa è in alto mare. Djidji e Rodriguez andranno via, Lovato non sarà riscattato. Si attende con trepidazione il destino di Buongiorno, ora in vacanza dopo Euro 2024. Schuurs, che rientrerà ad agosto dal lungo infortunio, il riscattato Masina e Sazonov, insieme ai giovani Dellavalle e N'Guessan, più Vojvoda e Lazaro sono gli elementi di cui può disporre al momento Vanoli. Quindi servono almeno due ingressi: si parla del centrale Idzes e del terzino Welington, entrambi del Venezia (un pò troppi...). Per Raoul Bellanova vale lo stesso discorso di Buongiorno, anche se pensiamo che l'eventuale sacrificio (per nulla auspicato!) di uno dei due possa scongiurare l'uscita del secondo. Staremo a vedere. Anche a centrocampo non mancano i problemi. Ci saranno Ricci, Tameze, Linetty e Gineitis, al rientro dall'infortunio. Non sarà disponibile Vlasic, infortunato e in vacanza dopo Euro 2024.