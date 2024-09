Piani alti

Ebbene sì, ci eravamo permessi qualche volo pindarico dopo il buon inizio di torneo, ma poi zac, eccoci a fare i conti con quella che è la nostra realtà. Meglio, la nostra migliore realtà: 8 punti in 4 gare. I cigolii di Venezia accompagnati finalmente da un po' di buona sorte erano la mano dell’amico che avendoti visto bere qualche bicchiere di troppo di suggerisce di andare a casa, invece no, abbiamo riempito lo stadio per vedere una squadra narcotizzata che ha retto solo grazie a Vanja. Come mai e come non mai, un punto lo abbiamo portato a casa pur non provando mai a far qualcosa per vincere la gara.