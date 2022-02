Quer pasticciaccio brutto della Dacia Arena

Torna l'appuntamento con una nuova puntata della rubrica a cura di Enrico Tardy

Io non mi arrabbio con Vanja, il quale ha il suo bagaglio tecnico (scarso o medio che si voglia), me la prendo con chi lo è andato a prendere (non Juric ma la società) e lo impone come titolare. Contro la Samp il nostro portiere sull'uno a uno va in giro per l'area e Rodriguez salva sulla linea un gol fatto, contro il Sassuolo esce goffamente su Berardi, ieri, a visuale libera si tuffa lentamente e senza tempismo, su una punizione non irresistibile da 22/25 metri (quasi vedesse con ritardo le conclusioni da lontano). Allora, "brevemende" come diceva Biscardi, fino a quando gli avversari non tirano in porta andiamo benone, appena calciano, detto in clima sanremese, corrono "Brividi".