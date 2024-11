Spia Rossa

Mamma mia che modestia! Il torello targato Cairo-Vagnati ha veramente una cifra tecnica scadente. Fondamentali da bassa Serie A, intensità ed agonismo flebili, capacità di saltare l'avversario prossima allo 0. Appurato ciò, abbiamo anche calciatori "teoricamente" leggermente migliori in uno stato fisico-tecnico insufficiente: mi riferisco in particolare al sig.Vlasic, al sig. Sanabria. Il croato è un vero e proprio fantasma, non corre, non tira in porta, non lotta, ormai i problemi fisici dovrebbero essere alle spalle. L'entrata del ragazzino svedese ha permesso a tutti di respirare una boccata di "calcio" assistendo ad un dribbling ed ad un tiro dal. limite...merce rara di questi tempi. Il tecnico fa quello che può, ritengo si tratti di persona degnissima che però non è ancora entrata nella testa dei calciatori come era riuscito a fare, pur con tutti i suoi limiti, Juric.