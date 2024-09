Rampanti: “Vanoli, Ilic, Ricci e Coco: ecco come la penso”

Vanoli ha detto di non essere contentissimo della prestazione. “Fa bene perché deve tenere tutti con i piedi per terra e badare a evitare facili entusiasmi. Il troppo entusiasmo, a volte, fa brutti scherzi. Ha dimostrato lucidità, ha capito benissimo che la partita è girata bene, nel senso che all’avversario sono state lasciate troppe occasioni da gol. Buon per il Torino che non le hanno sapute sfruttare. Per preparare la prossima gara avrà un argomento molto importante per dire che è andata sì bene, ma non bisogna illudersi che è stato fatto tutto a meraviglia. Fammi anche dire un’altra cosa”.

Ti convincono le sue prestazioni? “Sì, sta giocando a tutto campo. Mi sembra l’unico in grado di verticalizzare, di inserirsi in attacco, di creare gioco. Per lui è cambiata la musica. Da giocatore criticato, screditato e a volte lasciato fuori da Juric, è diventato basilare in questa squadra. Inoltre, Vanoli ha tenuto in campo anche Linetty, che è l’unico che sa essere incontrista. Il Torino non ha un sostituto, al momento, per questo giocatore. Tameze mi sembra un elemento diverso, non ha il senso della posizione di Linetty e forse si è un po’ snaturato giocando in difesa. Linetty al momento mi sembra essenziale. Vanoli, dunque, è stato bravo a fare le scelte giuste, tenendo in campo un incontrista e un giocatore che dalla cinta in su è eccezionale. Ricci mi è sembrato stupito al momento del cambio, ma deve capire che deve rimanere più in piedi e finire meno per terra durante gli scontri fisici, altrimenti non crescerà mai. In certe cose mi ricorda Nedved, che faceva tante scene e finiva spesso per terra. Ricci non deve comportarsi in questo modo. Adesso va in Nazionale, buon per lui ma deve capire che non è ancora al top”.