Vanoli dimostrerà di essere bravo se…

Toro fuori dalla Coppa Italia per due storici problemi che l’allenatore dovrà risolvere

Gianluca Sartori Direttore 25 settembre 2024 (modifica il 25 settembre 2024 | 12:19)

Il Torino è fuori dalla Coppa Italia, un peccato mortale: la gara con l’Empoli andava vinta in ogni modo, e forse era più importante di quella successiva di campionato contro la Lazio. Contro una squadra imbottita di ragazzi della Primavera, i granata hanno giocato un primo tempo insufficiente e nella ripresa non sono riusciti a portare gli episodi dalla loro parte come avevano fatto in campionato. Alcune cose non sono girate bene, al contrario di quanto è successo fin qui in Serie A. Non vanno fatti drammi per questa eliminazione come sono da evitare facili entusiasmi per un primo posto in classifica dettato anche dall’andamento altalenante delle big del campionato.

Le indicazioni più sostanziose che emergono dalla partita di Coppa Italia riguardano due storici problemi del Torino di Juric (che affondano le loro radici perfino in tempi precedenti). Due problemi che sono ancora lì, e il tecnico dovrà lavorare per risolverli. Uno è di tipo tecnico-tattico: contro squadre che si difendono in modo compatto dietro la linea della palla, i granata vanno spesso in difficoltà a trovare spazi. Lo si era visto contro il Lecce, a maggior ragione la dinamica si ripete se dall’undici titolare vengono tolti tutti insieme i non moltissimi calciatori di qualità a disposizione (Ilic, Ricci, Zapata).

L’altro problema serio è di tipo mentale e riguarda i gol incassati nel finale di gara. Era successo contro il Milan e contro il Verona, non contro l’Atalanta per il rigore parato da Vanja, ora di nuovo contro l’Empoli. Manca al Torino la capacità di difendere con sana disperazione negli istanti finali e non lo scopriamo certo oggi. E in tal senso l’allenatore non aiuta se per i minuti di recupero toglie difensori esperti per inserire giovani alle prime apparizioni. Vanoli, che ha molti meriti se il Toro ha fatto undici punti in quindici partite, dimostrerà di essere bravo davvero se saprà incidere su questi aspetti.