Live! Derby Under 17, Juventus-Torino 2-0

I granata di Menghini ospiti della Juventus: il nuovo campionato dei granata si apre con la stracittadina

Tutto pronto per il derby della Mole, seconda giornata del campionato Under 17. Si gioca al campo "Ale&Ricky" di Vinovo, con fischio d'inizio alle 15. Per i granata la stracittadina aprirà il nuovo campionato dopo il turno di riposo della prima giornata. La Juve è invece reduce da un 2-2 sul campo della Sampdoria. Da segnalare la presenza di un ex Toro sulla panchina bianconera: Francesco Pedone è stato collaboratore tecnico dei granata nella gestione Novellino. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sul derby.