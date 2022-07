LIVE! Eintracht Francoforte-Torino 1-0

Il Torino di Ivan Juric scenderà in campo oggi, venerdì 15 luglio, per la sua prima amichevole stagionale: l'avversario sarà l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima Europa League. Alle 14.30 è programmato il fischio d'inizio della gara, che sarà possibile seguire in diretta su DAZN e tramite il nostro sito Internet. Con questa partita, Ivan Juric inizierà a farsi un'idea della squadra che ha nelle sue mani - dopo soli 5 giorni di ritiro in Austria - includendo anche i nuovi arrivati, Bayeye e Radonjic. Tante sono ancora le assenze in squadra, e molti sono i giocatori che mancano e sui quali sta lavorando Davide Vagnati, e per le prossime amichevoli in programma la speranza del tecnico croato è di averne qualcuno in più.