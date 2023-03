LIVE! Lecce-Torino 0-2

Benvenute/i alla diretta testuale di Lecce-Torino, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questa partita dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Bologna mentre i giallorossi sono reduci da una sconfitta a San Siro contro l'Inter. In classifica le due squadre sono separate da sette punti: 34 per il Toro e 27 per il Lecce dopo 25 partite giocate.