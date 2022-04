LIVE! Primavera, Cagliari-Torino 0-0

Seguite con noi la diretta testuale di Cagliari-Torino: la Primavera granata sfida i sardi per puntare i playoff

Il Torino affronta il Cagliari ad Assemini nell'incontro valido per la 28^ giornata del campionato Primavera. I granata vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi (che attualmente ammonta a 8), per poter accorciare sulla zona playoff. Dal canto suo, il Cagliari cerca punti per portarsi momentaneamente al secondo posto in attesa dell'Inter, impegnata alle 14.30 contro il Napoli. All'andata finì con un pareggio a reti bianche.