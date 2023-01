LIVE! Primavera, Torino-Bologna 1-0

Benvenuti/e alla diretta testuale di Torino-Bologna, gara valida per il 16° turno del campionato Primavera 1. I granata sono reduci dalla triste eliminazioni in Coppa Italia subita per mano del Genoa mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il Toro è alla ricerca di punti utili per consolidare il primo posto in classifica al pari della Roma con 29 punti raccolti finora dopo 15 partite. Il Bologna invece si trova 6 lunghezze indietro, 23 i punti fin qui ottenuti dai rossoblù.