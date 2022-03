LIVE! Primavera, Torino-Sassuolo 0-0

Seguite con noi la diretta testuale di Sassuolo-Torino, match valevole per la 23esima giornata del campionato Primavera

Il Torino Primavera di Federico Coppitelli torna in campo per la 23^ giornata del campionato Primavera e sfiderà il Sassuolo. I granata saranno desiderosi di tornare alla vittoria dopo il pareggio per 0-0 ottenuto nello scorso turno contro il Genoa. I neroverdi, invece, sono reduci dal successo per 2-0 contro il Cagliari. In classifica le due squadre sono separate da 5 punti: 31 per il Toro e 36 per il Sassuolo.