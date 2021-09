LIVE! Sassuolo-Torino 0-0

Segui con la diretta testuale del match che vede opporsi Sassuolo e Torino nella quarta giornata di Serie A

Il Torino di Ivan Juric apre il quarto turno della Serie A 2021/22 e lo fa sfidando in trasferta il Sassuolo. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura ottenuta sul campo della Roma mentre i granata hanno vinto 4-0 il loro ultimo match, giocato domenica contro la Salernitana in casa. In classifica le due squadre sono distanziate da un solo punto: 4 le lunghezze ottenute dal Sassuolo nelle prime tre giornate, solo 3 invece per il Torino.