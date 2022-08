LIVE! Torino-Palermo 0-0

Cari amici di Toro News, benvenuti alla diretta testuale della prima uscita ufficiale del Torino in Coppa Italia contro il Palermo! I granata affrontano i rosanero in una gara secca (inizio ore 21:15) valida per i trentaduesimi di finale all'Olimpico-Grande Torino. Arbitrerà l'incontro il signor Davide Ghersini della sezione di Genova.