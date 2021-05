LIVE! Torino-Parma

Segui con noi la diretta testuale di Torino-Parma, il posticipo della 34^ giornata di Serie A

Lettori e lettrici di Toro News benvenuti alla diretta di Torino-Parma, positicipo della 34^ giornata. Questa sera i ragazzi di Nicola affrontano la squadra di D'Aversa che è vicina alla retrocessione matematica in Serie B. Il Toro invece cerca preziosi punti salvezza per staccare in classifica il Cagliari e il Benevento.