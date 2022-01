L’Atalanta intanto si allena a Zingonia: Zapata ancora fermo

Gasperini prosegue la preparazione alla partita contro il Torino di Ivan Juric al Centro Bortolotti di Zingonia

La regolare disputa di Atalanta-Torino è in dubbio a seguito dell'evoluzione della situazione Covid in casa granata (LEGGI QUI). Intanto, tuttavia, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue la preparazione alla partita contro il Torino di Ivan Juric al Centro Bortolotti di Zingonia, gara in programma giovedì 6 gennaio alle 16:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico della Dea in questo martedì ha diretto una seduta di lavoro pomeridiana e domani, mercoledì 5 gennaio, i nerazzurri si alleneranno per la rifinitura. Gasperini contro il Torino dovrà fare a meno di Zapata, l'attaccante colombiano è alle prese con un infortunio muscolare. Assenti anche il portiere Musso (positivo al Covid-19, così come un altro compagno la cui identità non è stata svelata), Gosens (infortunato), Freuler (squalificato) e il neoacquisto Boga (convocato per la Coppa d'Africa). Buone notizie, invece, per quanto riguarda le condizioni di Toloi e Maehle, entrambi recuperati e disponibili per la partita di giovedì pomeriggio.