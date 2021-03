Bologna, Skorupski positivo in Nazionale: giocatore in isolamento

News / Il portiere rossoblu è risultato positivo al coronavirus nel ritiro con la Nazionale polacca

Brutte notizie per il Bologna. Il portiere polacco Lukasz Skorupski è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato nella Nazionale polacca. Dopo Klich, suo compagno nella Polonia, anche il numero uno rossoblù è stato trovato positivo e la notizia è stata comunicata dall’ufficio stampa polacco: "La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del coronavirus. Purtroppo, nel caso di Lukasz Skorupski, ha dato risultato positivo. Il giocatore ha segnalato i primi sintomi (aumento della temperatura) durante la notte da giovedì a venerdì e da allora è stato in isolamento". Il portiere polacco, che dovrà quindi stare in quarantena in patria, salterà la gara contro l’Inter di sabato 3 aprile, e bisognerà vedere se riuscirà a tornare in tempo per la successiva sfida contro la Roma allo stadio Olimpico. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, anche il Bologna ha confermato la positività del proprio giocatore: "La Polski Związek Piłki Nożnej (Federazione polacca) ha comunicato che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Lukasz Skorupski. Come da protocollo il giocatore è stato posto in isolamento."