Bologna, striscione contro la Juventus: “Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione”

I tifosi del Bologna suonano la carica in vista della prossima sfida contro la Juventus in programma domenica sera

Domenica la Juventus andrà a Bologna per sfidare i rossoblu nella sfida decisiva che potrebbe valere la Champions League: in caso di vittoria dei bianconeri e di sconfitta o pareggio di Milan e Napoli, la squadra di Pirlo si qualificherebbe in Champions. I tifosi del Bologna hanno appeso lo striscione a Casteldebole con la scritta: "Diamo un senso a questa stagione, togliamo ai gobbi ogni soddisfazione". La squadra di Mihajalovic dovrà dare il massimo per fermare i bianconeri.