Coppa Italia, il tabellone aggiornato: l’Empoli agli ottavi sfida la Fiorentina

Il Torino manca il passaggio del turno in Coppa Italia perché viene sconfitto 1-2 dall'Empoli. Si tratta della seconda eliminazione di fila per i granata nei sedicesimi della coppa nazionale dopo che un anno fa il gruppo di Juric venne sconfitto, sempre in casa, dal Frosinone. Per l'Empoli nel prossimo turno ci sarà la sfida contro la Fiorentina. Nel pomeriggio odierno hanno strappato il pass per gli ottavi anche il Sassuolo - che ha vinto sul campo del Lecce 0-2 - e anche il Cagliari, dopo la vittoria interna per 1-0 sulla Cremonese.