Lazio, presentato il ricorso per la squalifica di Sarri: col Toro potrebbe esserci

Il tecnico toscano era stato squalificato per due giornate dopo Milan-Lazio

Maurizio Sarri è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate, per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara della sua Lazio con il Milan. Ieri infatti, durante la sfida dei suoi biancocelesti con il Cagliari, non era in panchina e giovedì col Torino dovrebbe scontare la seconda delle due giornate di squalifica. Il club però ha presentato ricorso e, in caso di esito positivo, il tecnico toscano potrebbe seguire la propria squadra già per la sfida sotto la Mole.