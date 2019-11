Torino, Rincon gioca oggi in Giappone: a disposizione da giovedì, in dubbio per l’Inter

Scenderà oggi in campo il Venezuela di Rincon, impegnato in amichevole in Giappone contro la nazionale nipponica alle 11:25 ora italiana. Rincon si trova a Osaka (in compagnia anche di un fisioterapista del Torino che lo ha seguito) da giorni, ma solo oggi la Vinotinto scenderà in campo.

LA GARA – L’amichevole che vedrà fronteggiarsi la squadra di Hajime Moriyasu e quella di Rafael Dudamel, verrà giocata al Panasonic Stadium di Suita, città giapponese nella prefettura di Osaka, che ospita le gare casalinghe del Gamba Osaka. La Vinotinto ha trascorso circa 10 giorni in Giappone per preparare l’incontro odierno, ultima gara ufficiale dei sudamericani per il 2019, decisi a presentarsi al meglio alle qualificazioni per il Mondiale del 2022 in Qatar.

PROBLEMI – Il giocatore granata, molto probabilmente, partirà titolare. Una bella soddisfazione, certo, ma anche un problema per i prossimi impegni del Torino in campionato. Infatti – posto che El General torni in Italia già mercoledì, cosa non scontata – i giorni per preparare la sfida contro l’Inter di sabato 23 sarebbero solo due. Considerando inoltre che nel primo allenamento a Torino di giovedì, Rincon potrebbe solo seguire una seduta differenziata e di scarico, visto l’impegno nazionale giocato solo due giorni prima e la lunga trasferta affrontata. La sua titolarità per la gara di Serie A è quindi, al momento, in dubbio. Di certo Rincon ha dimostrato di mettersi spesso a disposizione anche nelle condizioni più difficili e Mazzarri rinuncerà a lui solo se costretto. Ma la variabile è da considerare nei dettagli.