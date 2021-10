Sampdoria, la ripresa a Bogliasco: Augello torna in gruppo

I blucerchiati di D'Aversa sono tornati in campo dopo la sconfitta di ieri con l'Atalanta: sabato sfideranno il Torino

Dopo la sconfitta casalinga con l'Atalanta di ieri sera, la Sampdoria di Roberto D'Aversa questa mattina è tornata subito in campo: sabato sera sfiderà allo stadio Olimpico Grande Torino la squadra di Ivan Juric nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al “Mugnaini” di Bogliasco Roberto D’Aversa e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: lavoro di scarico per i titolari scesi in campo con i nerazzurri e allenamento completo per il resto della rosa, a cui si sono aggregati alcuni giocatori della Primavera (Lorenzo Di Stefano, Matteo Esposito, Francesco Migliardi e Gerard Yepes Laut). Tommaso Augello è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per il match con il Toro: il terzino blucerchiato aveva saltato l'ultima partita con l'Atalanta a causa di una grave situazione familiare. Ancora lavoro differenziato per Mikkel Damsgaard, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Quagliarella e compagni torneranno in campo domani mattina, poi nel primo pomeriggio i blucerchiati partiranno per Torino.