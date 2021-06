Ventura: “Io e Damilano siamo amici, ma non farò l’assessore a Torino”

Le parole al Corriere della Sera dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana

"Paolo Damilano è un amico, tra noi c’è stima e fiducia. Ma nello specifico non c’è nulla. Davvero". Con queste parole l'ex commissario tecnico della nazionale Gian Piero Venturareplica alla notizia dell'offerta da parte del candidato sindaco di Torino Paolo Damilano di una poltrona da assessore allo sport in caso di vittoria alle elezioni comunali. Sul Corriere della Sera Ventura aggiunge: "Damilano era (ed è, con Acqua Valmora) sponsor del Torino, ci siamo conosciuti allora, dieci anni fa, e ci siamo frequentati. Sia in quel periodo sia dopo, perché nacque un rapporto di stima e amicizia. Nello specifico posso dire con serenità che non c’è assolutamente nulla, anche se nella vita non si può mai dire mai. Ma attenzione, questa è una frase che si può usare per tutto per ogni ipotesi. Ne sarei capace? Conosco lo sport, vero, ma quello è un ruolo diverso. Quel che posso dire senza dubbi è che ho incontrato Paolo, l’ho visto caricatissimo, convinto ed eccitato per quest’avventura. So che è preparato e sicuramente io faccio il tifo per lui. Ma nulla più. Preferisco ancora il campo".