Calciomercato Torino Under 15: soffiato Conte alla Juventus

L'attaccante classe 2007 del Lucento, visionato anche dall'Atalanta, è il primo rinforzo per le giovanili granata

Primo rinforzo per le giovanili del Torino. Dal Lucento arriva l’attaccante 2007 Gioele Conte, che il prossimo anno giocherà in Under 15. Il ragazzo ha già svolto le visite mediche di rito e ha messo la firma sul suo contratto. L’attaccante arriva dal Lucento ed è un profilo che spesso ha fatto parlare di sé in ambito dilettantistico. In primis perché è entrato in pianta stabile nella squadra rossoblù dei 2006, diventandone ben presto un titolare fisso, poi per le sue qualità tecniche che hanno presto riscosso l'interesse delle squadre professionistiche. Il Torino, ma non solo. C'era infatti da battere la concorrenza di Atalanta prima e Juventus poi.