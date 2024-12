Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Parma 1-0: Zaia è decisivo

I voti ai granata dopo la partita contro il Parma in Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 3 dicembre - 16:49

Il Torino accede agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Parma per 1-0 ai sedicesimi e passando così il turno. Per i granata è decisiva la rete di Zaia nel secondo tempo. Di seguito le pagelle dei giocatori scesi in campo per Tufano nel corso del match.

PLAIA 6.5: Viene chiamato in causa principalmente nella ripresa dopo un primo tempo in cui qualche pericolo arriva ma non lo coinvolge in modo diretto. Al 51' uscita coraggiosa su Nwajei che lo travolge e viene espulso al 51', decisivo anche un quarto d'ora dopo con la risposta pronta su punizione di Conde.

OLSSON 6: Il primo tempo comporta qualche grattacapo perché Plicco è un cliente ostico e crea pericoli in più di un'occasione. Con il passare dei minuti gli prende maggiormente le misure e trova stabilità.

MULLEN 7: Partita in due vesti. Fino all'ora di gioco è centrale di difesa, novità rispetto all'ormai consueto ruolo di braccetto sinistro. Nelle nuove vesti si fa apprezzare ed è convincente sia per l'apporto alla prima impostazione sia per letture difensive. Dopo l'ingresso di Mendes torna braccetto e si comporta bene. Ulteriore dimostrazione di crescita.

DESOLE 6.5: Non arrivano grossi pericoli nella sua area di competenza, concede poco a Nwajei quando si avventura delle sue parti. In generale mostra un buon posizionamento, che gli permette di sopperire alle iniziative in velocità dei ducali (66' DALLA VECCHIA 6.5: Aggiunge centimetri e dinamicità al centrocampo per l'ultima parte di gara. Con inserimenti sa rendersi pericoloso e lo dimostra a un quarto d'ora dalla fine quando sfiora il secondo gol dei granata con un colpo di testa velenoso)

ZAIA 7: La Coppa Italia è terreno suo, lo aveva fatto intuire sbloccando i 32esimi di finale contro la Virtus Entella e lo dimostra contro il Parma con lo stacco imperioso e il gol di testa. La rete in questa occasione è ancora più pesante e vale il passaggio del turno. Al di là del gol, gioca una partita intelligente in cui alterna contenimento e incursioni. Prestazione assolutamente positiva.

DJALO 7: Lotta a centrocampo, fa buon filtro e offre più di una soluzione alla coppia d'attacco. È difficile sradicargli il pallone dai piedi, lo dimostra in più occasioni ma ancor di più nel recupero quando sale in cattedra e scende in prima linea per evitare ripartenze pericolose.

MAHARI 6: Parte un po' più contenuto, a fronte anche dell'irruenza del Parma, poi prende maggior confidenza in regia con il passare dei minuti e inizia ad alzare di più la testa cercando la profondità (66' MENDES 6.5: Esperienza al servizio dei granata per un finale concitato, non batte ciglio e non dà modo ai ducali di passare dalle sue parti)

SABONE 6: Torna titolare per la Coppa Italia, si dà da fare per inserirsi nei meccanismi di centrocampo. Qualche suggerimento e passaggio è ancora di facile lettura, ma segue bene le azioni e più volte si fa trovare in area (66' GABELLINI 6.5: Ha voglia di incidere e si vede. Trascina l'attacco proteggendo palla, allargando il gioco e cercando il gol. La rete non arriva ma l'impatto sulla partita è notevole)

MANNEH 6: Cerca la discesa sulla corsia mancina con insistenza nel corso del primo tempo, va spesso al cross trovandone alcuni più scolastici e altri meno leggibili. I granata scelgono spesso il suo lato per affondare, sconta un'ammonizione (46' CACCIAMANI 7: In Under 18 sta facendo benissimo, ha già raggiunto la doppia cifra, e i primi passi in Primavera ne confermano le qualità. Ha passo, velocità e capacità di saltare l'uomo. Il cross che diventa assist per Zaia è la ciliegina sulla torta per un ragazzo che sta avendo una crescita importante)

FRANZONI 6.5: Partita di sacrificio, fatta più di sportellate che di spunti personali. La gioca con attenzione, sapendo far da riferimento per il reparto offensivo (90' CONZATO sv: Entra nel momento più concitato con il giusto piglio)

PERCIUN 6: Carbura nel primo tempo cercando la porta con una conclusione dalla distanza e con qualche discesa in profondità. Alla ripresa va più volte al tentativo personale, ma non riesce a togliersi lo sfizio di gonfiare la rete. La sua partita è comunque positiva.

ALL. TUFANO 6.5: Come già contro la Virtus Entella, si affida alla profondità della rosa per la sfida al Parma dando spazio a chi aveva giocato meno dal primo minuto. Ottiene ancora risposte positive, che non riguardano solo i titolari ma anche i cambi del secondo tempo, tutti in campo con l'atteggiamento giusto. Questa è la notizia migliore che conferma la crescita del collettivo nella sua interezza. Passaggio del turno centrato con tante note positive da portarsi dietro.