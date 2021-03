È morto l’ex Torino Daniel Guerini in un incidente d’auto

La notizia purtroppo è di quelle terribili. Daniel Guerini, fantasista ex Torino appena tornato alla Lazio, è morto in un incidente stradale. Il ragazzo, che aveva iniziato la stagione in granata, è stato vittima di uno scontro frontale tra due...

Redazione Toro News

La notizia purtroppo è di quelle terribili. Daniel Guerini, fantasista ex Torino appena tornato alla Lazio, è morto in un incidente stradale. Il ragazzo, che aveva iniziato la stagione in granata, è stato vittima di uno scontro frontale tra due macchine in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti a Roma. Guerini, che aveva compiuto 19 anni 3 giorni fa, al momento è l'unica vittima dell'incidente.

Da parte di tutta la redazione di Toro News vanno le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Guero.