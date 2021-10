Federico Coppitelli spegne 37 candeline: tante soddisfazioni con la Primavera granata

Il tecnico della Primavera granata oggi compie 37 anni

Federico Coppitelli oggi compie 37 anni. Portato nel 2016 da Massimo Bava in granata, con lui il Torino ha vinto la Coppa Italia 2017/2018 e la Supercoppa italiana 2018/2019, oltre ad aver portato tanti giovani a esordire nel professionismo. Nell'estate del 2019 Coppitelli - dopo tre stagioni - lascia il Torino per andare ad allenare all'Imolese in Serie C: il tecnico della squadra ligure però viene esonerato però dopo sole nove partite. Il suo ritorno al Torino - prendendo il posto dell'esonerato Cottafava - il 23 marzo scorso ha permesso ai granata di salvarsi e rimanere nel campionato Primavera 1: con la salvezza conquistata la passata stagione mister Coppitelli si è meritato la conferma sulla panchina granata. Con 6 punti raccolti in 4 giornate, al momento il Toro di Coppitelli occupa l'ottava posizione in classifica del campionato Primavera.