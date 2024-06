Giovanili, otto granata chiamati in Nazionale: tutti gli impegni

Gli impegni dei giocatori del Settore giovanile maschile granata con le rispettive Nazionali

Redazione Toro News 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 19:36)

Tempo di Nazionali anche per il Settore giovanile maschile granata. Otto prospetti del vivaio granata sono stati infatti selezionati dagli staff delle rispettive Nazionali giovanili per i prossimi impegni e avranno quindi l'occasione di mettersi in mostra indossando la maglia del proprio paese. Di seguito tutti gli appuntamento.

Italia, Ciammaglichella in Under 19 . Dellavalle in U20 — Due giocatori della Primavera di Scurto sono stati chiamati dall'Italia: Aaron Ciammaglichella e Alessandro Dellavalle. Ciammaglichella è stato convocato da Corradi, commissario tecnico dell'Italia Under 19, per uno stage di categoria a Tirrenia che dura tre giorni (3-6 giugno) e terminerà con l'amichevole di famiglia contro l'Italia Under 20. Tre giorni chiave per gli Azzurrini a un mese e mezzo dalla fase finale degli Europei U19 a cui l'Italia si presenterà da detentrice del titolo, in programma in Irlanda del Nord. A Tirrenia Ciammaglichella ritroverà Alessandro Dellavalle. Il capitano granata è stato chiamato dall'Italia Under 20 per uno stage che terminerà domani. Dellavalle ha affrontato in amichevole la Nazionale maggiore di Spalletti partendo da titolare e domani affronterà nell'ultimo test match proprio il compagno Ciammaglichella in un'amichevole di famiglia.

Giovanili, i granata convocati in Nazionale: Lohmatov, Perciun, Galantai, Csorba, Kugyela e Kirilov — Altri due sono i granata convocati dalle selezioni Under 19. Aleksandr Lohmatov, esterno alto classe 2007, rappresenterà l'Estonia da sottoleva nelle due gare amichevoli in programma il 7 e il 9 giugno contro i pari età della Lituania; Sergiu Perciun, trequartista classe 2006 della Primavera di Scurto, ha raggiunto la Moldavia con cui disputerà due gare amichevoli contro Kazakistan e Azerbaigian rispettivamente il 7 e l’11 giugno dopo quella già affrontata contro la Turchia. Altri due prospetti sono stati selezionati per l'Under 18. Tamas Galantai, centrocampista offensivo classe 2006, è stato chiamato dall'Ungheria per una doppia amichevole contro la Svezia, in programma il 6 e l’8 giugno; Martin Kirilov, trequartista classe 2007, rappresenterà la sua Finlandia nelle tre amichevoli contro Repubblica Ceca, Portogallo e Slovacchia che si disputeranno il 7, il 9 e l’11 giugno. Noel Csorba e Zalan Kugyela, terzino sinistro e attaccante classe 2007, si ritroveranno con la Nazionale Under 17 dell'Ungheria per la doppia amichevole contro l’Uzbekistan.